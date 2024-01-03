03 января 2024, 19:02
Пенсионерка обвинила первоклассниц из столичной школы в создании ОПГ
Baza: пенсионерка обвинила учениц 1-го класса в создании ОПГ в московской школе
Пенсионерка из Москвы обратилась в полицию из-за одноклассницы своей внучки-первоклассницы. Женщина обвинила ребенка в создании ОПГ, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника канала, правоохранители получили заявление от 64-летней пенсионерки в ночь на 30 декабря.
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В нем бабушка первоклассницы из зеленоградской школы сообщила, что три ученицы учебного заведения якобы создали свою ОПГ и занимаются тем, что терроризируют других детей.
Пенсионерка призналась, что долго терпела, но не выдержала после того, как одна из девочек якобы ударила ее внучку по ноге. Разрешить конфликт женщина пыталась с учительницей, но к пониманию стороны прийти не сумели. Из-за этого бабушка решила искать помощи у полицейских.
В дежурной части заявление приняли, теперь разбираться в ситуации придется сотрудникам ПДН, добавил источник Baza.
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