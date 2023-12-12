Происшествия 12 декабря 2023, 12:43 Пенсионерка насмерть отравилась угарным газом при пожаре в ХМАО

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Пожар охватил двухквартирный дом в поселке Высокий Ханты-Мансийского автономного округа. Не обошлось без жертв. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местную администрацию.

В полыхающем строении погибла женщина 1959 года рождения. Причиной смерти пенсионерки стало отравление угарным газом. Медицинская помощь потребовалась ее супругу. Пострадавшего госпитализировали с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

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По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. Организована проверка.