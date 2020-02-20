20 февраля 2020, 17:37
Пенсионерка нашла снаряды времен ВОВ в своем огороде
В Нахимовском районе Севастополя 85-летняя пенсионерка нашла крупнокалиберные боеприпасы на своем участке, когда наводила порядок в огороде. Снаряды относятся ко временам ВОВ, пишет газета «Новый Севастополь».
Жительница Севастополя незамедлительно сообщила о находке в правоохранительные органы. Взрывотехники прибыли на участок очень быстро. Они рассказали, что в огороде пенсионерка нашла шесть советских 100 миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны
Взрывотехники забрали снаряды и увезли их на полигон для утилизации.