Пенсионерка нашла снаряды времен ВОВ в своем огороде

Жительница Севастополя незамедлительно сообщила о находке в правоохранительные органы. Взрывотехники прибыли на участок очень быстро. Они рассказали, что в огороде пенсионерка нашла шесть советских 100 миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники забрали снаряды и увезли их на полигон для утилизации.