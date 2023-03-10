Происшествия 10 марта 2023, 19:13 Пенсионерка напала с ножом на свою пожилую подругу в Петербурге

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Жительница Санкт-Петербурге нанесла ножевые ранения своей пожилой подруге в квартире на Полюстровском проспекте. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительным данным, 68-летняя пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения схватила нож и нанесла множественные ранения своей подруге, у которой была в гостях.

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Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

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