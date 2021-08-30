Пенсионерка из Владимира попала под мусоровоз

Несчастный случай произошел утром 29 августа во Владимире. Водитель мусоровоза не заметил 87-летнюю женщину и сбил ее. Об этом рассказал «Царьград».

Уточняется, что служебная машина, собираясь подъехать к мусорным бакам, сдавала назад по заросшей кустами дороге. Водитель мусоровоза не заметил рядом находившуюся женщину, которая возвращалась домой с праздничной службы в церкви.

Мусоровоз в момент столкновения был за спиной у пенсионерки. Женщина, видимо, даже не подумала, что может попасть под колеса. А водитель, предположительно, из-за разросшихся кустарников, не заметил пенсионерку.

Точные причины ДТП устанавливаются.