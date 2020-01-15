Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более одного миллиона рублей

Ограбление произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Именно там 70-летняя женщина вступила в диалог с мошенниками, которые убедили ее перевести деньги на счет одного из них. Только позже жительница культурной столицы поняла, что ее обманули.

Личности подозреваемых еще устанавливаются.