15 января 2020, 16:37
Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более одного миллиона рублей
В декабре прошлого года пожилая женщина перевела на счет незнакомому мужчине 1 065 600 рублей. Он убедил ее, что таким образом она оплачивает госпошлину. Портал «Невские новости», написал, что мошенники орудовали в отделении банка на проспекте Славы.
Ограбление произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Именно там 70-летняя женщина вступила в диалог с мошенниками, которые убедили ее перевести деньги на счет одного из них. Только позже жительница культурной столицы поняла, что ее обманули.
Личности подозреваемых еще устанавливаются.