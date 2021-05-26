Пенсионерка из Ростова выкрала деньги из сейфа магазина

Пенсионерку заподозрили в краже денег из сейфа магазина. Это произошло в Ростове. Когда ее поймали правоохранители, 140 тысяч уже отсутствовали. Об этом сообщил «Царьград».

Жительницу Таганрога, которая ранее была судима за кражу, обвиняют в присвоении денег из сейфа в магазине Ростова. К правоохранителям обратился хозяин магазина.

Ранее подозреваемая работала в этом магазине и имела представление о том, что там есть сейф, где лежат деньги. Однажды она приехала туда и заметила, что сейф не заперт. Женщина взяла 140 тысяч рублей, которые там лежали и скрылась. Когда ее задержали, она успела потратить их.

В региональном главке МВД России «Царьграду» рассказали, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое ей грозит, — до пяти лет лишения свободы.