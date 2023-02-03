Происшествия 03 февраля 2023, 15:21 Пенсионерка из Приморья убила дикого кота, которого многие спутали с леопардом

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Пенсионерка из Приморского края убила дальневосточного лесного кота, а труп животного подвесила за хвост у себя во дворе. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на региональный охотнадзор.

Кадры, на которых изображен погибший кот, попали в Сеть. Многие пользователи предположили, что животное является леопардом. Однако в охотнадзоре опровергли данную информацию, подчеркнул, что данная порода кота внесена в региональную Красную Книгу.

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Теперь пенсионерке придется встретиться с законом. Против нее могут возбудить уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

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