24 ноября 2023, 12:25
Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4,5 млн рублей
В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества. Неизвестные обманным путем вынудили жительницу города отдать им более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в период с 17 по 22 ноября ей звонил неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка России. Он сказал, что из-за неполадок со счетом необходимо снять деньги и передать курьеру. Доверчивая женщина решила добавить свои домашние сбережения, а затем передала деньги неизвестному мужчине.
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В полицию с заявлением обратился сын пенсионерки.
Санкт-Петербург
Мошенничество
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