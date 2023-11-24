Происшествия 24 ноября 2023, 12:25 Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4,5 млн рублей

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В Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества. Неизвестные обманным путем вынудили жительницу города отдать им более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в период с 17 по 22 ноября ей звонил неизвестный, представившись сотрудником Центрального банка России. Он сказал, что из-за неполадок со счетом необходимо снять деньги и передать курьеру. Доверчивая женщина решила добавить свои домашние сбережения, а затем передала деньги неизвестному мужчине.

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В полицию с заявлением обратился сын пенсионерки.