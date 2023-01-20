Происшествия 20 января 2023, 15:47 Пенсионерка из Новосибирска скончалась после того, как поскользнулась на тротуаре

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В Новосибирске на улице Тюленина пенсионерка поскользнулась на тротуаре во дворе многоэтажного дома. Об этом написал «Царьград».

В больнице у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей. Женщина скончалась о полученных травм, сообщили «Дни.ру».

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