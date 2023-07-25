Происшествия 25 июля 2023, 15:11 Пенсионерка из Нижнего Новгорода помогла стражам порядка задержать курьера-мошенника

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В Нижнем Новгороде 74-летняя пенсионерка помогла правоохранителям задержать мужчину, который по мошеннической схеме участвовал в краже денег у граждан. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пенсионерка согласилась на условия мошенника, который позвонил ей по телефону, но заподозрила обман и обратилась в полицию.

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Стражи порядка задержали 49-летнего мошенника, который прибыл к дому пенсионерки, чтобы забрать обещанные ему 300 тысяч рублей. Ранее мужчина имел судимость за преступления против личности.