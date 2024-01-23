Происшествия 23 января 2024, 18:19 Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам более 2 миллионов рублей

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Жительница Советского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы и отдала злоумышленникам более двух миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, неизвестный позвонил 80-летней женщине и предупредил о том, что ее средства якобы находятся в опасности. Пенсионерка испугалась и передала курьеру-мошеннику 1,2 миллиона рублей.

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На следующий день ей позвонил уже якобы менеджер службы безопасности банка и предложил в целях сохранности передать еще 1,1 миллиона рублей очередному курьеру.