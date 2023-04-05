Происшествия 05 апреля 2023, 19:10 Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала более 2 миллионов рублей мошенникам

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В Нижнем Новгороде пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела злоумышленникам более двух миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Мошенники сообщили женщине о попытке списания денег с ее счета, после чего убедили пенсионерку перевести средства на определенные реквизиты и оформить кредиты.

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Отмечается, что жертву злоумышленников остановила сотрудница одного из банков и отговорила от последующих финансовых операций.