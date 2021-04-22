Пенсионерка из Мурманской области пострадала в ДТП

Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение в Мурманской области. Она попала туда после ДТП на трассе «Кола». Машина улетела в кювет. Об этом рассказали Nation News.

Пенсионерка, ехавшая в иномарке Suzuki, в результате аварии получила травмы. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГИБДД. Водитель иномарки потерял сознание, из-за этого автомобиль оказался в кювете. Женщину госпитализировали после прибытия на место бригады скорой помощи.