Происшествия 14 января 2024, 09:45 Пенсионерка из Москвы заживо сгорела в доме у подруги в Серпухове Shot: москвичка заживо сгорела из-за воспламенившегося электрического покрывала Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Московской области во время пожара погибла 78-летняя жительница столицы. Причиной возгорания стало воспламенившееся электрическое покрывало, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, после новогодних каникул москвичка переехала жить в Серпухов к своей приятельнице в частный дом. Морозной ночью она решила согреться с помощью электрического покрывала. Внезапно оно вспыхнуло — тогда женщина уже спала.

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Пенсионерок разбудил запах гари, они принялись тушить пламя, но огонь уже охватил большую часть дома. Женщины выбежали на улицу, но москвичка зашла обратно в дом, чтобы забрать вещи. Хозяйка жилища тем временем отправилась к соседям просить о помощи. Женщина же взяла теплую одежду и попыталась выбраться из полыхающего здания, но не смогла и погибла.

Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров. После случившегося организовали проверку.

Накануне женщина и трое детей также пострадали при пожаре на трансформаторной подстанции в центре Москвы. Еще одного человека удалось спасти, он не пострадал.