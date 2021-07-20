Пенсионерка из Москвы попалась на уловку мошенников, заплатив им 2 млн рублей

Инцидент произошел несколько дней назад в столичной квартире 67-летней пенсионерки. Мошенники позвонили женщине, представившись ее дочерью, и сообщили, что срочно нужны деньги. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Вымышленная дочь рассказала пожилой женщине о том, что переходила дорогу на красный свет и засмотрелась в телефон. Водитель, который в этот момент ехал на встречу, не успел среагировать и вывернул руль в сторону. По словам звонившей, он врезался в другие машины и сильно пострадал. После этого голос на другом конце провода резко оборвался.

Пенсионерка сильно испугалась за свою дочь и не понимала, как может помочь ей в этой ситуации. Через некоторое время позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции. Он сообщил, что, если женщина соберет миллион рублей и положит в машину, которую к ней направят, ее дочь избежит уголовного наказания.

Испуганная женщина сделала все так, как велели мошенники. При этом, вместо одного миллиона рублей, она решила отдать в два раза больше, чтобы уж наверняка. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в отделение полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители разыскивают аферистов.