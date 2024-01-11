Происшествия 11 января 2024, 17:01 Пенсионерка из Москвы лишилась более миллиона рублей, установив приложение на телефон Мошенники оформили на пожилую москвичку кредит и сняли более миллиона рублей Freepik

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Мошенники убедили 67-летнюю москвичку установить приложение на смартфон. После чего на нее оформили кредитные карты и списали больше миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о необходимости продлить договор с оператором сотовой связи на обслуживание номера телефона. Продолжая беседу, молодой человек попросил женщину установить специальное приложение на смартфон. После этого она начала получать разные смс-сообщения. Затем звонивший сказал, что договор продлили и повесил трубку.

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На следующий день пенсионерке пришлось самой обратиться в офис своего сотового оператора, так как у нее стал плохо работать телефон. Специалисты ей пояснили, что неполадки вызвало приложение, которое она установила накануне по просьбе звонившего.

Спустя еще несколько дней женщине позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформили две кредитные карты, с которых списали свыше 400 тысяч рублей, а также кредит, с которого списали еще более 740 тысяч рублей.

Сейчас полицейские под контролем прокуратуры устанавливают личности злоумышленников.

Недавно московский таксист проявил бдительность и помог вернуть 86-летней женщине 400 тысяч рублей. Она попалась на мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП».