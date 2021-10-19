19 октября 2021, 16:33
Пенсионерка из Кургана перевела полмиллиона мошенникам
Женщина отправила более 500 тысяч рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка
Пожилая жительница Кургана стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела им более 500 тысяч рублей, написало Ura.ru.
66-летнюю женщину мошенники обманули по стандартной схеме — ей позвонили, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что с ее счета якобы пытаются украсть средства. Чтобы спасти деньги, женщина сняла со счета более 500 тысяч рублей и перевела злоумышленникам.
Возбуждено уголовное дело.