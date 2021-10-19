Пенсионерка из Кургана перевела полмиллиона мошенникам

Пожилая жительница Кургана стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела им более 500 тысяч рублей, написало Ura.ru.

66-летнюю женщину мошенники обманули по стандартной схеме — ей позвонили, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что с ее счета якобы пытаются украсть средства. Чтобы спасти деньги, женщина сняла со счета более 500 тысяч рублей и перевела злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело.