02 февраля 2023, 14:31
Пенсионерка из Краснодарского края попала под поезд, но смогла выжить
Пожилая женщина попала под грузовой поезд в Краснодарском крае. Несмотря на полученные травмы, пенсионерка смогла выжить. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Авария случилась на ж/д перегоне «Тимашевская — Гречаная». Пострадавшая попыталась перебежать дорогу перед поездом, однако не успела и попала под состав. Женщину доставили в медицинское учреждение. На данный момент врачи оказывают ей необходимую помощь.
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