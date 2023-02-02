Происшествия 02 февраля 2023, 14:31 Пенсионерка из Краснодарского края попала под поезд, но смогла выжить

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Пожилая женщина попала под грузовой поезд в Краснодарском крае. Несмотря на полученные травмы, пенсионерка смогла выжить. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Авария случилась на ж/д перегоне «Тимашевская — Гречаная». Пострадавшая попыталась перебежать дорогу перед поездом, однако не успела и попала под состав. Женщину доставили в медицинское учреждение. На данный момент врачи оказывают ей необходимую помощь.