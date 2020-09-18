Пенсионерка из Якутии рыками и визгами отпугнула напавшего на нее медведя

По информации журналистов, 84-летняя жительница села Асыма Горного улуса встретилась с диким зверем, когда собирала ягоды. В прошлом она была охотницей, поэтому не растерялась, увидев медведя, информирует «Газета.ru».

Она подожгла газету и «на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом». Факт инцидента подтвердили в администрации села. Сама женщина и ее семья не стали комментировать произошедшее.