05 декабря 2023, 12:46
Пенсионерка из Ивановской области заживо сгорела в собственном доме
Пенсионерка стала жертвой пожара в частном доме, расположенном на территории деревни Хромцово Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Прибывшие спасатели за 18 минут ликвидировали возгорание.
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На пепелище деревянного строения обнаружили труп 86-летней хозяйки. Предварительно, причиной появления огня стали проблемы с электропроводкой.
Пожары
МЧС РФ
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