Происшествия 10 февраля 2023, 22:11 Пенсионерка из Домодедова организовала серию мошенничеств с инсценировкой ДТП

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В Домодедове пенсионерка организовала серию мошенничеств. Вместе с пожилой женщиной в афере участвовали шеф-повар сети московских ресторанов и 17-летний подросток.

Злоумышленники передвигались по трассе на внедорожнике с поврежденным боковым зеркалом. Завидев иномарку с пенсионером за рулем, машина обгоняла жертву и снижала скорость.

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В момент обгона в автомобиль кидали мелкий предмет, имитируя незначительную аварию. После этого пострадавшего принуждали остановиться. Пока один из аферистов возмущался из-за фальшивого ДТП, второй царапал иномарку потерпевшего, чтобы доказать факт столкновения.

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После этого водитель звонил соучастнику, который изображал полицейского. По телефону он объяснял пострадавшему, что он самовольно покинул место аварии, из-за чего ему грозит лишение прав. Далее следовало предложение уладить конфликт на месте.

Затем аферист набирал второго соучастника. В «автосервисе» озвучивалась сумма замены бокового зеркала. В результате потерпевший переводил на банковскую карту мошенника десятки тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленников подозревают в шести подобных эпизодах.

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