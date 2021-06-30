Пенсионерка из Челябинска обхитрила телефонных мошенников

Пенсионерке из Челябинска позвонили телефонные мошенники. Но она не только не дала себя обмануть, но и сама заставила злоумышленников перевести ей 500 рублей.

70-летней преподавательнице иностранных языков поступил звонок якобы из банка. По телефону сказали, что счет женщины пытаются взломать и спросили, сколько денег лежит у нее на счете. Женщина поняла, что с ней говорят мошенники, и назвала сумму восемь миллионов, хотя в реальности на счете было всего 50 рублей.

Услышав крупную сумму, мошенник начал требовать от женщин снять деньги со счета и перевести на «безопасный счет», при этом оставаясь на связи. Тогда женщина сказала, что у нее заканчиваются деньги на телефоне и она не сможет продолжать разговор. После этого мошенник пополнил баланс ее телефона на 500 рублей.

После этого женщина призналась, что на ее счете лежит всего 50 рублей, написало Ura.ru со ссылкой на агентство «Доступ 1». Услышав это, злоумышленник бросил трубку.