Происшествия 25 декабря 2023, 16:55 Пенсионерка и ее внуки-близнецы стали жертвами пожара в Омске

Читать 360tv в

Пожар с тремя погибшими произошел в омском поселке Береговой. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следствия.

Огонь охватил частный дом, в котором проживала семья с пятью детьми. Двое мальчиков отсутствовали. Мать вовремя заметила возгорание и успела эвакуироваться с четырехлетней дочерью.

Реклама

Спастись не удалось 61-летней женщине и ее внукам-близнецам 2021 года рождения. Они находились в дальней комнате и не успели выбраться.