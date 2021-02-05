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    05 февраля 2021, 16:04

    Пенсионерка и ее дочь погибли при пожаре на Урале

    Полина Петрова

    Пенсионерка и ее дочь стали жертвами пожара в пятиэтажном жилом доме в Краснотурьинске в четверг, 4 февраля, сообщило ИА Nation News.
    Пенсионерка и ее дочь погибли при пожаре на Урале

    По информации сотрудников ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании поступило в 23:18 по местному времени. Огонь распространился на площадь пяти квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар за четыре минуты.

    Из горящей квартиры вынесли двух женщин — пенсионерку 1942 года рождения и ее 55-летнюю дочь. Спасти их не удалось. Предварительной причиной смерти женщин названо отравление продуктами горения.