05 февраля 2021, 16:04
Пенсионерка и ее дочь погибли при пожаре на Урале
Пенсионерка и ее дочь стали жертвами пожара в пятиэтажном жилом доме в Краснотурьинске в четверг, 4 февраля, сообщило ИА Nation News.
По информации сотрудников ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании поступило в 23:18 по местному времени. Огонь распространился на площадь пяти квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар за четыре минуты.
Из горящей квартиры вынесли двух женщин — пенсионерку 1942 года рождения и ее 55-летнюю дочь. Спасти их не удалось. Предварительной причиной смерти женщин названо отравление продуктами горения.