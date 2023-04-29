Происшествия 29 апреля 2023, 15:29 Пенсионерка и два ребенка погибли в горящем доме под Волгоградом СК сообщил о гибели пенсионерки и двух внуков в ночном пожаре в Волгоградской области Пресс-служба МЧС

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Тела женщины и двух ее несовершеннолетних внуков нашли при разборе сгоревшего частного дома в поселке Ильевка Волгоградской области. По факту гибели региональный главк СК начал проверку.

В ведомстве сообщили, что частный дом загорелся в ночь с пятницы на субботу, 29 апреля. В результате погибла женщина и двое ее внуков 2008 и 2010 годов рождения.

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По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная проводка. На место пожара выехали криминалисты для осмотра и назначения необходимых экспертиз. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В главном управлении МЧС по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:40 минут.

Прибывшие на место спасатели установили, что очаг возгорания находился в пристройке к дому. Пожарные быстро ликвидировали пламя и направили на место экспертов лаборатории для установления причин возникновения огня.