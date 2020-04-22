    22 апреля 2020, 14:10

    Пенсионерка была заперта в квартире с трупом в Пензенской области

    Анастасия Кременчугская

    В микрорайоне Арбеково Пензенской области пенсионерка была заперта в квартире с мертвой женщиной. Ее спасли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил портал «Пенза-пресс».

    Спасатели получили сообщение от полиции, в котором говорилось, что в одной из квартир на проспекте Строителей заперты две пенсионерки, на звонки и стуки в дверь они не реагируют.

    Прибыв на место, спасатели взломали дверь. Внутри они обнаружили двух пенсионерок, одна из них была мертва. Другой требовалась помощь медиков.

    Обстоятельства смерти пожилой женщины выясняются.