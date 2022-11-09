Пенсионера заподозрили в угрозе убийством в Пензенской области | 360°

Происшествия 09 ноября 2022, 14:43 Пенсионера заподозрили в угрозе убийством в Пензенской области

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В Пензенской области задержали 65-летнего местного жителя, которого заподозрили в угрозе убийством. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

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Правоохранители выяснили, что пенсионер повздорил со своим 33-летним соседом и пригрозил ему убийством. Мужчина обратился за помощью к полицейским, которые задержали пенсионера. Он может провести за решеткой до двух лет.