Пенсионера задержали в Москве за растление трех внучек

Столичные полицейские задержали 67-летнего педофила. Пожилой мужчина растлил трех своих внучек. Старшей девочке было всего восемь лет на момент совершения преступления.

По данным РЕН ТВ, первое растление произошло в 2012 году. Тогда пенсионер надругался над внучками, одной из которых было четыре года, а второй — пять лет. В 2022 году мужчина снова совершил преступление, надругавшись над восьмилетней внучкой.

Как уточнили журналисты, извращенец был бывшим свекром матери сестер. Когда женщина узнала о надругательстве над своими детьми, она сразу обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции завели на мужчину уголовное дело. Пенсионера задержали для выяснения всех обстоятельств преступлений. Дальнейшую меру пресечения предстоит определить суду.