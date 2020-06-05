05 июня 2020, 18:24
Пенсионера задержали по подозрению в сексуальном насилии над подростком
Жителя Майкопа задержали за подозрение в сексуальном насилии над подростком. По предварительным данным, 66-летний мужчина совершил преступление в подъезде дома. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Следствие установило, что подозреваемый совершал действия сексуального характера над 13-летним подростком, зная заранее, что он несовершеннолетний. Инцидент произошел на лестничной площадке многоэтажного дома.
Против пенсионера возбудили уголовное дело.