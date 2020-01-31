31 января 2020, 12:31
Пенсионера в последний момент вытащили из-под поезда. В соцсетях написали, что он «сам виноват»
Пенсионер из Пятигорска упал на рельсы буквально под прибывающую электричку. Старший сержант Индрис Жангериев и неизвестный гражданин чудом смогли спасти его и вытащить на платформу. Пользователи Twitter стали ругать пенсионера. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на сайт транспортной полиции.
Полиция разыскивает гражданина, помогавшего Жангериеву, чтобы поблагодарить его.
«Выяснилось, что причиной падения на рельсы стало плохое зрение пострадавшего», — объяснила пресс-служба ведомства.
Тем не менее, в Twitter многие пользователи накинулись на пенсионера.
«А пенсионеру — штраф, нечего вдоль края идти и подвергать жизни опасности», — написал @Q4uCE1BL0ARMtTn.
«Какого пенсионер шел по окраине платформы. Линии зачем?!» — возмутился @FyodorKomarov.
Большинство все же похвалило смелость полицейского и неизвестного героя, воздержавшись от критики.