Пенсионера в последний момент вытащили из-под поезда. В соцсетях написали, что он «сам виноват»

Полиция разыскивает гражданина, помогавшего Жангериеву, чтобы поблагодарить его.

«Выяснилось, что причиной падения на рельсы стало плохое зрение пострадавшего», — объяснила пресс-служба ведомства.

Тем не менее, в Twitter многие пользователи накинулись на пенсионера.

«А пенсионеру — штраф, нечего вдоль края идти и подвергать жизни опасности», — написал @Q4uCE1BL0ARMtTn.

«Какого пенсионер шел по окраине платформы. Линии зачем?!» — возмутился @FyodorKomarov.

Большинство все же похвалило смелость полицейского и неизвестного героя, воздержавшись от критики.