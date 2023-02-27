Происшествия 27 февраля 2023, 19:08 Пенсионера, угрожавшего пистолетом прохожим, задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 68-летнего пенсионера, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. Об этом сообщили «Невские новости».

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Агрессивного мужчину задержали в Выборге. По данным издания, на Батальонной улице он кидался на людей с пистолетом. После задержания кроме оружия у него нашли еще два магазина с 11 патронами. Дебошира доставили в полицейский отдел.