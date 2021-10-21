Пенсионера-угонщика поймали на Урале

В Тюмени задержали пенсионера, который угнал «Газель» и устроил несколько аварий. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на местные СМИ.

Задержанный оказался жителем Нового Уренгоя. 62-летний мужчина отдыхал в тюменском пансионате «Сибирь». На территории учреждения он заметил машину с открытыми дверьми, внутри которой были ключи зажигания. Свидетели рассказали, что пенсионер выбил ворота на угнанном авто, после чего спровоцировал пять ДТП. Мужчину удалось задержать и доставить в полицейское отделение.