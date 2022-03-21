Пенсионера спасли во время пожара в доме в Краснодарском крае

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили огонь в одном из домов Кореновска и помогли спастись 86-летнему мужчине. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, прапорщики увидели дым и направились к дому узнать, что же там произошло. Прибыв на место ЧП они обнаружили, что дверь заперта изнутри. Соседи рассказали, что внутри может находиться пожилой мужчина. Росгвардейцы пробрались в квартиру через окно и увидели пенсионера, лежащего на полу без сознания. Ему вызвали скорую помощь.

В ведомстве добавили, что сейчас здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает. Причина возгорания не называется.