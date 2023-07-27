Происшествия 27 июля 2023, 17:42 Пенсионера сбила машина во время съемок фильма в Москве — Baza Baza: 84-летний пенсионер попал под машину во время съемок фильма в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре Москвы, в Подсосенском переулке, проходили съемки кинокартины. Во время процесса актеры по неосторожности сбили прохожего, передал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, операторы снимали кадр проезда автомобиля по улице. Актеры не заметили на дороге 84-летнего пенсионера и сбили его. Мужчина получил травму головы.

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К пострадавшему приехала скорая помощь, но от госпитализации он отказался. Сотрудников ГИБДД на место происшествия не вызывали. После инцидента группа продолжила съемку.

Ранее самокатчик сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы.