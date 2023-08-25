Происшествия 25 августа 2023, 12:02 Пенсионера с желто-синим букетом задержали в Москве Baza: пенсионера с желто-синим букетом задержали в Александровском саду в Москве Freepik

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Пенсионера с сине-желтым букетом задержали в Александровском саду в Москве. Он хотел возложить цветы у кремлевской стены. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, одетого в синюю толстовку и желтые брюки 64-летнего мужчину остановили сотрудники полиции. Он шел с сине-желтым букетом и планировал возложить его у стелы города-героя Киева. Таким образом он хотел отметить День независимости Украины, который празднуют каждый год 24 августа.

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На пенсионера составили административный протокол о проведении пикета. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Ранее в Москве у военкомата задержали пенсионера с коктейлями Молотова.