Происшествия 02 августа 2023, 11:14 Пенсионера с коктейлями Молотова задержали у военкомата в Москве Baza: пенсионера с коктейлями Молотова в пакете задержали у Бутырского военкомата РИА «Новости»

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Московские полицейские задержали 70-летнего мужчину с коктейлями Молотова около Бутырского военкомата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, охранявшие военкомат полицейские заметили пожилого человека с пакетом и телефоном на громкой связи. Утверждается, что собеседник пенсионера говорил с украинским акцентом. Неизвестный потребовал включить камеру. Когда же полицейские приблизились к мужчине, он начал уходить, в его пакете зазвенели стеклянные бутылки.

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Правоохранители задержали пенсионера и обнаружили, что в сумке были бутылки с горючей смесью и спички. Как уточнили в Telegram-канале, разговаривать с полицейскими задержанный отказался.

Ранее 68-летняя жительница Москвы приехала в Саратовскую область, чтобы поджечь местный военкомат. Ее задержала охрана.