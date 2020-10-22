Пенсионера насмерть сбили под Ижевском

Авария произошла 22 октября, около 03:45, на 10-м километре трассы Ижевск — Аэропорт. За рулем иномарки сидел 44-летний водитель. Он сбил 69-летнего мужчину. По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части в попутном направлении, на его одежде не было световозвращающих элементов.

Пожилой мужчина получил смертельные травмы.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.