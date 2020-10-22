22 октября 2020, 16:19
Пенсионера насмерть сбили под Ижевском
Водитель Ford Focus сбил пожилого мужчину в Ижевске. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу отдела УГИБДД по региону.
Авария произошла 22 октября, около 03:45, на 10-м километре трассы Ижевск — Аэропорт. За рулем иномарки сидел 44-летний водитель. Он сбил 69-летнего мужчину. По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части в попутном направлении, на его одежде не было световозвращающих элементов.
Пожилой мужчина получил смертельные травмы.
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.