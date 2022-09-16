Пенсионера, который устроил смертельное ДТП, осудят во Владимирской области | 360°

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Пенсионера, который устроил смертельное ДТП, осудят во Владимирской области

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Смертельное ДТП произошло в Юрьев-Польском районе Владимирской области по вине 73-летнего пенсионера. Теперь мужчину ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 28 июня 2022 года. Водитель за рулем Ford Fuision направлялся в сторону Петропавловского переулка. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель не снизил скорость. В результате под колеса машины попала 16-летняя девушка. Спустя время она скончалась от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.

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Местный прокурор утвердил обвинительное заключение против пенсионера. Уголовное дело направили в суд. Теперь мужчине грозит заключение сроком до пяти лет.

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