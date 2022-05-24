Подростки в Тюмени забили пенсионера камнями

Подростки в Тюмени забросали камнями пожилого мужчину. За пенсионера вступилась местная жительница, она же опубликовала видео в соцсетях. Тетя хулиганов рассказала «360» о том, что знает об этом случае.

Все произошло в микрорайоне Антипино, у детсада на улице Андрея Крылова, сообщил сайт Ura.ru. Женщина увидела из окна, как подростки бросают камни в пенсионера, окрикнула их и потребовала прекратить. Хулиганы не послушались, тогда она вышла на улицу и разогнала ребят, попутно снимая все на камеру. В объектив попали четыре мальчика.

Тетя этих ребят узнала о произошедшем от своей матери, которая очень переживает. Она и сама была шокирована услышанным. Женщина живет не в Антипине, общается с семьей только на бытовые темы.

«Я не могу сказать, что это воспитанные мальчики. Но сейчас многие невоспитаны. И потом, что значит воспитанные? Не здороваются с каждым человеком, хулиганят. Но для всех, видите, мера хулиганства тоже разная. Но это, конечно, недопустимо», — сказала она.

Этим случаем заинтересовались правоохранители. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников сообщил «360», что сообщений об этом нападении в дежурную часть не поступало, но сотрудники отдела полиции № 3 УМВД по Тюмени проведут проверку.