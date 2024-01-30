Происшествия 30 января 2024, 16:07 Пенсионера из Свердловской области заключили под стражу за убийство знакомого

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Пенсионеру из Свердловской области, которого подозревают в убийстве, избрали меру пресечения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Асбестовский городской суд.

По версии следствия, фигурант застрелил знакомого из охотничьего ружья. Перед трагедией между мужчинами разгорелся конфликт с применением насилия.

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Злоумышленника заключили под стражу до 27 марта. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.