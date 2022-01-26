Пенсионера из Петербурга, который стрелял в сотрудника автосервиса, заключили под стражу

В Санкт-Петербурге заключили под стражу 77-летнего пенсионера, который обвиняется в покушении на убийство сотрудника автосервиса на Хасанской улице. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Следственного комитета.

По данным правоохранителей, подсудимый, неудовлетворенный ремонтом своего автомобиля, выстрелил в специалиста из револьвера. Мужчина умышленно хотел причинить вред рабочему, однако тому вовремя оказали медицинскую помощь.

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах дела.