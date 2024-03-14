Происшествия 14 марта 2024, 13:13 Пенсионера из Белгородской области заподозрили в убийстве знакомой накануне 8 Марта

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Правоохранители задержали 69-летнего жителя Белгородской области по подозрению в убийстве. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в Корочанском районе накануне 8 Марта. Согласно версии следствия, в ходе застолья между фигурантом и его 47-летней знакомой разгорелся конфликт. Во время ссоры пенсионер несколько раз ударил оппонентку ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

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Было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.