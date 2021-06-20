Пенсионер загорелся во время курения в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся пенсионер во время курения сигареты. Он выжил, но получил серьезные ожоги. Об этом в воскресенье сообщил РЕН ТВ.

Пожар произошел на улице Козлова. По предварительным данным, мужчину оперативно доставили в реанимацию. Как сообщило издание, у пострадавшего сильные ожоги шеи, груди и паховой области. Сейчас он в очень тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Как именно произошло возгорание, неизвестно.

На прошлой неделе в Костроме трое детей остались без присмотра в квартире. Взрослые заперли дверь на ключ и ушли по делам. По предварительным данным, в помещении начался пожар, когда один из детей случайно поджег диван.

Они сгорели бы заживо, если бы не соседи, которые проявили смекалку и героизм. Мужчины забрались на третий этаж по водосточной трубе. Они по цепочке передавали детей стоящим внизу людям. Неравнодушным прохожим также удалось спасти домашнего питомца. После спасатели потушили огонь. В МЧС по области сообщили, что точную причину произошедшего будут выяснять специалисты.