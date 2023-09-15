Происшествия 15 сентября 2023, 05:09 Пенсионер выстрелил в полицейского и погиб при пожаре во Владимирской области СК: под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского и сгорел при пожаре Freepik

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Конфликт между соседями в Собинском районе Владимирской области закончился стрельбой и пожаром. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

В четверг, 14 сентября, 66-летний жилец многоквартирного дома в поселке Колокша Владимирской области поссорился с соседями. Когда на место конфликта прибыл сотрудник полиции, буйный пенсионер открыл по нему огонь из огнестрельного оружия.

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Потом в квартире начался пожар, зачинщик конфликта не смог выбраться из горящего помещения и погиб. Остальных жильцов многоквартирного дома эвакуировали, из них никто не пострадал.

Ранее стало известно, что москвич купил квартиру вместе с частью подъезда на западе столицы, и закрыл соседям доступ к лестничной клетке. Жильцы этого дома были вынуждены заходить в свои квартиры через техническое помещение. Теперь они планируют подать в суд на нового владельца.