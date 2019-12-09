Пенсионер в Уфе погиб под колесами Daewoo Matiz

ЧП случилось днем на улице Пугачева. Пенсионер пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. 34-летний водитель Daewoo Matiz не успел среагировать и сбил пешехода. 72-летний мужчина от полученных травм скончался.

За рулем автомобиля находился житель Иглинского района Республики Башкортостан. О его состоянии не сообщается. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.