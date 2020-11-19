19 ноября 2020, 18:08
Пенсионер в Сочи двое суток пролежал на полу в запертой квартире
Спасатели в Сочи проникли через окно в квартиру пенсионера, чтобы помочь ему. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на дежурное МКУ «Служба спасения Сочи».
Звонок спасателям поступил от соседей мужчины. Они рассказали, что несколько дней из соседней квартиры слышны крики и стоны. Выяснилось, что 78-летний пенсионер упал и не мог подняться самостоятельно.
Спасателям пришлось забраться в квартиру через окно, чтобы открыть дверь изнутри. Пенсионер доставлен в больницу, ему оказали необходимую помощь.