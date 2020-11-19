Пенсионер в Сочи двое суток пролежал на полу в запертой квартире

Звонок спасателям поступил от соседей мужчины. Они рассказали, что несколько дней из соседней квартиры слышны крики и стоны. Выяснилось, что 78-летний пенсионер упал и не мог подняться самостоятельно.

Спасателям пришлось забраться в квартиру через окно, чтобы открыть дверь изнутри. Пенсионер доставлен в больницу, ему оказали необходимую помощь.