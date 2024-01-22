Происшествия 22 января 2024, 08:59 Пенсионер в Петербурге выехал на встречную полосу ЗСД из-за навигатора Полиция Петербурга остановила пенсионера, ехавшего по встречной полосе на ЗСД Unsplash

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Полицейские привлекли к ответственности 74-летнего петербуржца, выехавшего на встречную полосу на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Причиной нарушения стала ошибка при движении по навигатору, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о том, что по ЗСД по стороны съезда на Богатырский проспект по встречной полосе движется Renault Duster, поступила в полицию накануне, 21 января, в 11.25. Через некоторое время нарушителя остановили у дома № 19 (корпус 3) по Комендантскому проспекту. В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция по статье — штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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Ранее, 18 января, выезд водителя ВАЗ-2112 на встречную полосу обернулся смертельным ДТП. В результате столкновения автомобиля с ВАЗ 111130-22 23-летний водитель «двенадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.