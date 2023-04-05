Происшествия 05 апреля 2023, 16:39 Пенсионер в Оренбургской области сбил двух женщин на зебре

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В Новотроицке на улице Винокурова произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Сидевший за рулем Lada Granta 71-летний пенсионер не заметил двух пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, и сбил их. В результате две женщины 51 и 72 лет пострадали. У них диагностированы ушибы мягких тканей, после оказания медицинской помощи их отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

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