Происшествия 05 мая 2023, 16:27 Пенсионер в Горячем Ключе спугнул воров, которые пытались забраться в его квартиру

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В Горячем Ключе к квартиру к 90-летнему пенсионеру попытались забраться два вора, но мужчина смог из спугнуть. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Предположительно, 37-летний мужчина и 27-летняя женщина отжали дверь в квартиру пенсионера и попытались проникнуть внутрь. Но хозяин был дома и начал звать на помощь. Испугавшись, парочка сбежала, а мужчина обратился в полицию. Подозреваемых почти сразу задержали.

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